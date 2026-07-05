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Alper Yusuf'un kahreden ölümündeki 'örtbas' iddialarına açıklama: "Sürücünün siyasi kimliği, herhangi bir müdahaleye neden olmadı"

11 yaşındaki Alper Yusuf Polat, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza ve adli süreçle ilgili, sürücü Fatih Oral'ın siyasi kimliği nedeniyle olayın örtbas edilmeye çalışıldığı, soruşturma siyasi nüfuzla müdahale edildiği gibi iddialar ortaya atıldı. Adalet Bakanlığı kaynakları iddialara açıklık getirirken, şüphelinin siyasi bir kimliğinin olmasının, adli işlemlerde bir ayrıcalığa, gecikmeye ya da müdahaleye neden olmadığı vurgulandı.

Alper Yusuf'un kahreden ölümündeki 'örtbas' iddialarına açıklama: "Sürücünün siyasi kimliği, herhangi bir müdahaleye neden olmadı"

Alper Yusuf Polat, 22 Haziran'da Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde elektrikli bisikletini sürerken AK Partili Kızılcahamam Meclis Üyesi Fatih Oral'ın sürdüğü araç küçük çocuğa çarptı. Alper Yusuf kahreden kazada yaşamını yitirdi, Fatih Oral ise tutuklandı. Sosyal medyada olayın örtbas edilmeye çalışıldığı iddiaları yayılırken Adalet Bakanlığı kaynakları soruşturmanın devam ettiğini belirterek sürecin ayrıntılarını paylaştı.

Alper Yusuf un kahreden ölümündeki örtbas iddialarına açıklama: "Sürücünün siyasi kimliği, herhangi bir müdahaleye neden olmadı" 1

- Alper Yusuf Polat'ın cenaze namazını babası Aldulkadir Polat kıldırmıştı.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARA AÇIKLAMA

Bakanlık kaynakları, sosyal medyada kazaya ilişkin yürütülen adli süreç hakkında; sürücü Fatih Oral'ın siyasi kimliği nedeniyle olayın örtbas edilmeye çalışıldığı, soruşturmaya siyasi nüfuzla müdahale edildiği ve adli sürecin taraflı yürütüldüğü yönünde iddialara yer verildiğine değinip bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI"

22 Haziran'da Kahramankazan'da gerçekleşen kazada, Fatih Oral’ın sevk ve idaresindeki 06 HCS 34 plakalı aracın, elektrikli bisikletiyle seyir halinde bulunan 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat’a çarpması sonucu Alper Yusuf Polat'ın yaralandığı; kaldırıldığı Kahramankazan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği aktarıldı.

Alper Yusuf un kahreden ölümündeki örtbas iddialarına açıklama: "Sürücünün siyasi kimliği, herhangi bir müdahaleye neden olmadı" 2

"DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI, TUTUKLANDI"

Olayın ardından Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı, şüpheli Fatih Oral hakkında “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan adli işlem tesis edildiği; şüphelinin gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiği, tutuklama talebiyle Kahramankazan Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarıldığı ve Hâkimliğin 2026/101 Sorgu sayılı kararıyla 23/06/2026 tarihinde tutuklandığı kaydedildi.

KURAL İHLALLERİ AÇIKLANDI

Trafik ekiplerince düzenlenen trafik kazası tespit tutanağında; kazanın oluşumunda araç sürücüsü Fatih Oral’ın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 52/1-a maddesinde düzenlenen “aracın hızını kavşaklara, dönemeçlere ve benzeri yerlere yaklaşırken azaltmamak” kuralını ihlal ettiği aktarıldı.

Alper Yusuf un kahreden ölümündeki örtbas iddialarına açıklama: "Sürücünün siyasi kimliği, herhangi bir müdahaleye neden olmadı" 3

Elektrikli bisiklet sürücüsü Alper Yusuf Polat’ın ise 2918 sayılı Kanun’un 57/1-c maddesi kapsamında kontrolsüz kavşakta geçiş hakkına ilişkin kurala aykırı hareket ettiği değerlendirmesi yapıldığı belirtildi. Kusur durumunun nihai olarak tespiti amacıyla dosya Başsavcılık tarafından Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderildiği ifade edildi.

"SORUŞTURMA İLK ANDAN İTİBAREN TAMAMEN DELİLLER DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜLÜYOR"

Soruşturmanın, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren herhangi bir kişi, kurum, siyasi sıfat ya da aidiyet gözetilmeksizin, tamamen deliller doğrultusunda ve yargı makamlarının takdirinde yürütüldüğü vurgulanırken; şüphelinin siyasi bir kimliğinin olmasının, adli işlemlerde herhangi bir ayrıcalığa, gecikmeye ya da müdahaleye neden olmadığı belirtildi.

Olayın hemen ardından şüphelinin gözaltına alındığı, tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilip tutuklandığının altı çizildi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Bakanlık kaynakları, “olayın örtbas edilmeye çalışıldığı”, “siyasi nüfuz kullanıldığı”, “adli sürece müdahale edildiği” ya da “soruşturmanın taraflı yürütüldüğü” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Soruşturmanın, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm deliller çerçevesinde, hiçbir müdahale olmaksızın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara kaza
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