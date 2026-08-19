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İstanbul'daki depremler sonrası Okan Tüysüz'den açıklama: "Her büyük depremin arkasından..."

Marmara Denizi'nde Adalar hattında son günlerde meydana gelen mikrodepremler tartışmalara yol açtı. Jeoloji Yüksek Mühendisi, Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Her büyük depremin arkasından artçı depremler olur ancak her büyük depremden önce öncü deprem olmaz" açıklamasını yaptı.

İstanbul'daki depremler sonrası Okan Tüysüz'den açıklama: "Her büyük depremin arkasından..."

AFAD verilerine göre İstanbul'un Adalar Fayı'na yakın bölgede en büyüğü 3.2 büyüklüğünde olan peş peşe depremler meydana geldi. Marmara Denizi, Adalar hattında son günlerde meydana gelen mikrodepremler sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz de sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul daki depremler sonrası Okan Tüysüz den açıklama: "Her büyük depremin arkasından..." 1

"BEKLEYİP GÖRECEĞİZ"

Tüysüz, "Her büyük depremin arkasından artçı depremler olur ancak her büyük depremden önce öncü deprem olmaz. Bir depremin ya da depremlerin öncü olduğu arkasından büyük deprem gelince anlaşılır. Adalar fayında olan mikrodepremler bu fayın aktif olduğunu işaret etmek dışında bir anlam taşımaz. Bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem
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