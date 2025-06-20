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Dilan Polat’ın korumasına saldırıda yeni gelişme: 69 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, motosikletli kurşunlama ve yağma suçlarına karışan 69 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı düzenleyenlerin de olduğu öğrenildi.

Dilan Polat’ın korumasına saldırıda yeni gelişme: 69 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Kağıthane'de bir müzikhole el bombalı saldırı düzenleyen şüphelilerin peşine düştü.

Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren kişilerin "Gündoğmuşlar" çetesi olarak bilinen organize suç örgütü üyelerinin olduğu saptandı.

15 EYLEME KARIŞTIKLARI BELİRLENDİ

Çalışmalarda aynı çete üyelerinin Bahçelievler, Beşiktaş, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Sarıyer'de de farklı 15 eyleme karıştıkları belirlendi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler çalışmalarını tamamladıktan sonra şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

DİLAN POLAT'IN KORUMASINA YÖNELİK SALDIRI

Öte yandan polis ekipleri çalışmalarına devam ederken Ümraniye’de bir hastanede tedavi gören Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından organize polisi, olaya ilişkin incelemelere başladı.
Polis ekipleri, saldırının azmettiricisinin Yunanistan’da gözaltına alınıp serbest bırakılan "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütü yöneticilerinden Bünyamin Yıkar’ın olduğunu belirledi.

Saldırıdan yaklaşık 30 saat sonra olaya karışan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

69 GÖZALTI

Ekipler 3 farklı operasyonda toplam 69 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 111 ruhsatsız tabanca, 112 şarjör, 5 susturucu, 85 çeşitli çaplarda fişek ve 1.007 silah mekanizması ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 29’u hakkında tahkikat işlemleri sürerken, adliyeye sevk edilen 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

38 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

38 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİLAHLAR EMNİYETTE SERGİLENDİ

Ayrıca operasyonlarda ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi. Sergiye İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat koruma
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