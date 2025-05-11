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Dilek İmamoğlu'ndan Anneler Günü paylaşımı! “Biz anneler bu toplumun vicdanıyız”

Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından Anneler Günü mesajı paylaştı. İmamoğlu paylaşımında, cezaevindeki gençlere ve ailelerinden ayrı kalan annelere dikkat çekerek, “Biz anneler normalleşemeyiz, çünkü bu toplumun vicdanıyız” dedi.

Dilek İmamoğlu'ndan Anneler Günü paylaşımı! “Biz anneler bu toplumun vicdanıyız”
Çiğdem Sevinç

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Anneler Günü paylaşımı yaptı.

Dilek İmamoğlu, X (Twitter) platformundaki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Tüm annelerin Anneler Günü’nü en derin sevgilerimle, yürekten kutluyorum." sözleriyle paylaşımda bulundu.

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"NORMALLEŞMEYECEĞİZ, NORMALLEŞEMEYİZ"

İmamoğlu paylaşımın devamında, "Hepimiz, çok zorlu günlerden geçiyoruz. Bu Anneler Günü'nü çocuklarından, sevdiklerinden ayrı geçirmek zorunda kalan anneler var. Anayasal haklarını kullandığı için özgürlüğü elinden alınan evlatlarının yanında olamayan, sevdiklerine sarılamayan annelerin yaşadığı acıyı yüreğimde hissediyorum. Tüm gençler serbest bırakılana, sevdiklerimiz aramıza dönene kadar özellikle biz anneler normalleşmeyeceğiz, normalleşemeyiz. Çünkü bizler anneyiz ve bu toplumun vicdanıyız.

Rahmetli annem bana her zaman vicdanlı, adaletli olmayı öğütledi. Yalandan, iftiradan, kötülükten uzak durmayı öğretti.

Sadece kendine değil başkasına yapılan haksızlık karşısında da ses çıkarmak, cesur olmak, ülkeni sevmek, Cumhuriyete sahip çıkmak... Bunlar annelerimizin bizlere, bizlerin de çocuklarımıza aktardığımız değerler. Çünkü toplumun bu ortak değerleri bizleri buluşturur, toplumsal barışa vesile olurlar. Bugün özgürlükleri için sesimizi yükselttiğimiz gençler de; birilerinin evladı, adaletsizce ve haksızca tutsak edilenler de bu değerlerle büyüdü. Onlarla gurur duyuyoruz. Milyonlar, aynı duygularla onlar için mücadele ediyor.

Gençler en kısa sürede özgürlüklerine ve ailelerine kavuşacak, hepimiz sevdiklerimize sarılacağız. Tüm kalbimle inanıyorum. Çocuklar ve gençler için daha adil ve umutlu yarınları birlikte inşa edeceğiz. Nice Anneler Günü'nde sevgiyle ve yan yana olabilmek dileğiyle...”"

İŞTE O PAYLAŞIM:

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anneler günü Ekrem İmamoğlu Dilek İmamoğlu
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