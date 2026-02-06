Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ile ilgili yeni gelişme! Tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Kaya ve beraberindekilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

KAYA HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Kaya'nın tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır