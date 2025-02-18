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  4. Dilenciler artık bu taktiği kullanarak paraya para demiyorlar! Bilecik'te bir dilencinin üzerinden çıkan para herkesi şoke etti: Üzerinden asgari ücretin 2 katı meblağ çıktı

Dilenciler artık bu taktiği kullanarak paraya para demiyorlar! Bilecik'te bir dilencinin üzerinden çıkan para herkesi şoke etti: Üzerinden asgari ücretin 2 katı meblağ çıktı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.02.2025 13:20
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Bilecik’te bir kıraathanede “Hatay’dan geldim, depremzedeyim” diyerek vatandaşlardan para toplayan bir kadın zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Duygu sömürüsü yaparak dilencilik yaptığı tespit edilen şahsın üzerinden çıkan 35 bin TL, ekipleri şaşkına çevirdi. Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent genelinde dilencilik yapanlara karşı sıkı denetimlerini sürdürürken, vatandaşlara da bu tür kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Dilenciler artık bu taktiği kullanarak paraya para demiyorlar! Bilecik'te bir dilencinin üzerinden çıkan para herkesi şoke etti: Üzerinden asgari ücretin 2 katı meblağ çıktı

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hurdacı, dilenci ve seyyar satıcılara göz açtırmamaya devam ediyor. Kent merkezinde dün gece bir kıraathanede "Hatay'dan geldim depremzedeyim" diyerek dilencilik yapan bir şahıs ihbarı alan zabıta hemen harekete geçti. Zabıta Amiri Özgür Özmen ile Murat Sabit Çelik, Aydın Kurtuldu, Macit Öz ve Koray Uçak kentteki tüm kıraathaneleri gezdi. Bir kıraathanede aynı söylemlerle dilencilik yapan Hatice Y. isimli kadın dilenirken yakalandı. Şahıs Zabıta Müdürlüğüne götürülürken üzerinden çıkan para ekipleri şoke etti. Şahsın üzerinden 35 bin TL çıktı.

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"VATANDAŞLARIMIZIN DİNİ VE AHLAKİ DUYGULARINI İSTİSMAR EDEREK PARA TOPLAYAN KİŞİLERE KARŞI DA MÜCADELE EDİYORUZ"

Dilencilere itibar edilmemesi uyarısında da bulunan Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, "Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak her alanda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına görevimizi sürdürüyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızın dini ve ahlaki duygularını istismar ederek para toplayan kişilere karşı da mücadele ediyoruz. Bununla ilgili bir ekip kurduk ve arkadaşlarımız bir dilenciyi üzerinde 35 bin TL'ye yakın para ile yakaladı. Bizler bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

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"DİLENCİLİK MESLEK HALİNE GELMESİN"

Açıklamasında "Dilencilik bir meslek haline gelmesin istiyoruz" ifadelerini kullanan Öndersev "Vatandaşlarımızın bu tür durumları duymaları veya karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden bizimle iletişime geçmelerini bekliyoruz. Bilecik'te bu tür durumların yaşanmamasını istiyoruz. Bununla ilgili sıkı denetimlerimiz hep devam edecek" dedi.
Zabıta Müdürü Öndersev, dilencilerin para toplama konusunda çeşitli yalan ifadelerle vatandaşları ikna ettiği ve mağdur olmalarına sebep olduğunu da sözlerine ekledi.

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PARA CEZASI UYGULANDI

Öte yandan üzerinden 35 bin TL çıkan Hatice Y.'ye kabahatler kanununa göre idari para cezası uygulanırken şahsın Bursa'nın Yenişehir ilçesinden geldiği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Dilenci Bilecik para
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