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Dilencilerin 5 saatte topladığı para 'pes' dedirtti! Üçü birden yakalandı: Kat kat fazlası ceza yediler

Duygu sömürüsüyle cebini dolduranlar 'pes' dedirtmeye devam ediyor. Çorum’da üç dilenci takibe alınıp kovalamaca sonucu yakalandı. Dilencilerin 5 saatte topladıkları para hayrete düşürdü.

Dilencilerin 5 saatte topladığı para 'pes' dedirtti! Üçü birden yakalandı: Kat kat fazlası ceza yediler

Sungurlu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından dilencilere göz açtırılmıyor. Ekipler 3 dilenciyi Karşıyaka Mezarlığı’nda takibe aldı.

ÜSTLERİNDEN DESTE DESTE PARA ÇIKTI

Yaşanan kovalamaca sonucu dilenciler yakalandı. Belediye binasına götürülen dilencilerin yapılan üst aramasında toplam 24 bin 665 TL çıktı. Zabıta personeli tarafından sayılan paralara tutanakla el konuldu. Ele geçirilen para, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi işleminin yapılması maksadıyla Belediye Encümenine havale edildi.

406 BİN TL CEZA YEDİLER

Öte yandan, dilencilerin vatandaşlardan 24 bin 665 TL parayı yaklaşık 5 saat içinde topladığı öğrenildi. Şahıslara bin 406 TL para cezası uygulandı.

Zabıtanın yakaladığı dilencilerin 5 saatte 24 bin 665 TL topladığı ortaya çıktıBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dilenci
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