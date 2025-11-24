HABER

Dilovası'nda tır ile işçi minibüsü çarpıştı: 9 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 8'i işçi olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Dilovası’nda tır ile işçi minibüsü çarpıştı: 9 yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 8’i işçi olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Dilovası’nda tır ile işçi minibüsü çarpıştı: 9 yaralı 1

Kaza, Dilovası Organize Sanayi 3. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. yönetimindeki tır ile Mehmet Ali G’nin idaresindeki işçi minibüsü çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ile 8 işçi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan minibüs sürücü dahil 9 yaralı ilk müdahaleleri sonrası çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

