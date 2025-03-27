Dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırsat vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"GELENEĞİMİZE DAHA SIKI SARILMAMIZ GEREKİYOR"

Farklıları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor.Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele etti.

"FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz."