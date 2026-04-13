Dip dibe gelip selamlaşmadılar: Cenazede Özel ile Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar

Cumartesi günü yaşamını yitiren eski TBMM Başkanı Hüsammettin Cindoruk'un cenaze törenine siyasetçiler akın etti. Cenazede eski ve mevcut CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki soğukluk kameraya yansıdı.

SELAMLAŞMADILAR

Kılıçdaroğlu ve Özel saf tutarken birbirlerine selam vermeyip tokalaşmamaları dikkat çekti.

SEVİGEN VE TEKİN, KILIÇDAROĞLU İLE SOHBET ETTİ

Bu sırada eski CHP'li Mehmet Sevigen ve İstanbul İl Başkanlığındaki tartışmayla çok konuşulan Gürsel Tekin'in Kılıçdaroğlu ile sohbet ettiği de görüldü.

HALEF-SELEFİN ARASI AÇIK MI?

Cenazede yaşanan bu anlar Kılıçdaroğlu ile Özel'in arasının açık olduğu yorumlarını beraberinde getirdi.

- Gazeteci Çağatan Akyol dikkat çeken o anları sosyal medya hesabından paylaştı.