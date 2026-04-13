Bakan Fidan'dan "oyunbozan İsrail" çıkışı! "Hep hesapta tutmak gerekiyor"

ABD ve İran arasındaki ateşkesi değerlendiren Bakan Fidan, İsrail için parantez açarak "Oyunbozanlığını hep hesapta tutmak gerekiyor" mesajıyla dikkat çekti.

Mehmet Hazar Gönüllü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulunuyor. Bakan Fidan'ın ABD/İsrail - İran savaşındaki ateşkese yönelik ifadeleri ön plana çıktı. Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma değinen Fidan, "Kapalı olmasının dolaylı etkisini hissediyoruz. Enerji arzıyla ilgili önümüzdeki dönem sıkıntı olabilir" ifadelerini kullandı.

"İKİ TARAF DA ATEŞKES KONUSUNDA SAMİMİ"

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan kesitler şöyle:

  • Taraflar aslında başlangıç pozisyonlarını ortaya koydular. Bu normaldir. Başlangıç pozisyonları her zaman için biraz maksimalist olur, daha sonra taraflar bunu arabulucuların da desteğiyle bir noktada buluşturmaya çalışırlar. Yeter ki ateşkese ulaşmada, devam ettirmede daimi kalıcı niyetleri olsun. Benim gördüğüm şu anda her iki taraf da ateşkes konusunda samimi, bu ihtiyacın farkındalar. Tabii bir İsrail faktörü var, İsrail’in buradaki oyunbozanlığını hep hesapta tutmak gerekiyor.

"HÜRMÜZ'ÜN KAPALI OLMASININ DOLAYLI ETKİSİNİ HİSSEDİYORUZ"

  • Ülkeler Hürmüz’e müdahil olmaya soğuk bakıyor. Hiçbir ülke İran savaşının parçası olmak istemiyor. Hürmüz üzerinden herkesin farklı bir planı var. Hürmüz’ün bir an önce açılması gerekiyor. Global bir çözüm şart. Geçiş engellenmemeli, kapalı olmasının dolaylı etkisini hissediyoruz. Enerji arzıyla ilgili önümüzdeki dönem sıkıntı olabilir.

"İSRAİL TOPRAK PEŞİNDE"

  • İsrail güvenlik değil, toprak peşinde. Lübnan'da yok etme politikasıyla ilerliyorlar. Güvenlik maskesiyle yayılmacılık yapıyorlar. Lübnan krizi bölgesel çatışmaya neden olabilir. Lübnanlıların Lübnan'a ait bir çözüm üretmesi gerekiyor.
