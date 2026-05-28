Kenya'da yatılı kız okulunda yangın faciası: 16 öğrenci öldü

Rift Valley Bölgesi Emniyet Müdürü Samuel Ndanyi, yaptığı yazılı açıklamada, Nakuru kentindeki yatılı okulda gece saatlerinde yangın çıktığını bildirdi.

Eğitim Bakanı Julius Ogamba ise yaptığı açıklamada, yangın sırasında okulda 808 kız öğrencinin bulunduğunu kaydederek, "Bunlardan 79'u yaralandı. Yaralılardan 71'i tedavi edilip taburcu edildi, 7'sinin ise hala hastanede tedavisi devam ediyor. Şu anda 16 can kaybımız var." ifadelerini kullandı.

YANGININ NEDENİ AÇIKLANMADI

İçişleri Kabine Sekreteri Kipchumba Murkomen, yangına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek, soruşturma sonuçları açıklanana kadar halkı yangının nedeni konusunda spekülasyon yapmaktan kaçınmaya çağırdı.

