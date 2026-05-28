PM toplantısı ertelenmişti! Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi

CHP'de gözler pazartesi günü yapılacak en yetkili karar organı Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrilmişti. PM'nin 1 Haziran'da toplanacağı duyurulmuştu. Ancak partiden yeni bir açıklama yapıldı ve "Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisi'nin toplanma tarihi belirlenememiştir." denildi.

"HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMADIK"

TV100'de açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Biz PM'nin 1 Haziran'da toplanacağına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadık. Arkadaşlarımızla kendi aramızda fikir yürüttük. Araya tatil girmesiyle birlikte PM üyesi arkadaşlarımızın tebliğ alamayacakları anlaşıldı. Tüm üyelerin tebligat alabilmesi için mesai saatini bekliyoruz.1 Haziran tarihi gazeteci arkadaşlarımızın kulislere dayanarak aldığı bilgidir." diye konuştu.