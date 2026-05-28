Amasya'da feci kaza! Dede ve 17 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

Amasya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada Salih Çoban (76) ile 17 yaşındaki torunu Damla Çoban hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Fec kaza, saat 17.00 sıralarında Amasya’nın Yeşilöz kavşağında meydana geldi. Tokat’tan Amasya yönüne seyir halinde olan İ.Ş. yönetimindeki otomobil, kavşaktan geçiş yapmak isteyen Salih Çoban idaresindeki otomobille çarpıştı.

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Çarpışmanın etkisiyle İ.Ş. idaresindeki otomobil alev alarak yandı. Araçta bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Salih Çoban ile yanında bulunan torunu Damla Çoban hayatını kaybetti, yanan otomobilde bulunan S.Ş. ile G.Ş. ise yaralandı. Ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar S.Ş. ve G.Ş.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden dede ve torunun cenazeleri ise olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

