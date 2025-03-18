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Diploma iptali sonrası CHP'den Ekrem İmamoğlu kararı! Saat verip duyurdular

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
18.03.2025 22:18
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, vatandaşlara çağrı yaptı. "Demokrasiye sahip çıkmak, Ekrem Başkanımızı savunmak için Maltepe'de buluşalım." dedi.

Diploma iptali sonrası CHP'den Ekrem İmamoğlu kararı! Saat verip duyurdular

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

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İmamoğlu, kararın ardından sosyal medya hesabından "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı hukuksuzdur. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş Yok Tek Başına!" açıklaması yaptı.

CHP'DEN İMAMOĞLU ÇAĞRISI!

Diploma kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi üzerine vatandaşları yarın saat 14.00'te Maltepe Cumhuriyet Meydanı'na davet etti.

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Çelik, "Demokrasiye sahip çıkmak, Ekrem Başkanımızı savunmak için Maltepe'de buluşalım. TBB ve İBB Başkanımız, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu ile yarın saat 14.00’da Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış töreninde buluşuyoruz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!" paylaşımı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
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