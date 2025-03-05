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Diploma soruşturması... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye geldi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.03.2025 09:07
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki diploma soruşturmasında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Diploma soruşturması... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye geldi

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında diploma soruşturması başlatılmıştı. İmamoğlu, ifade vermek üzere, Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

İMAMOĞLU HAKKINDAKİ DİPLOMA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: "İNCELEME BAŞLATILDI"

Üniversiteden yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli 'Soruşturma Dosyası' konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Ekrem İmamoğlu Adliye ibb ifade
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