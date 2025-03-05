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  4. Diploma soruşturması... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade verdi

Diploma soruşturması... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade verdi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.03.2025 09:07
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, soruşturma için geldiği adliyede ifade verdi.

Diploma soruşturması... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade verdi

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında diploma soruşturması başlatılmıştı. İmamoğlu, ifade vermek üzere, Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İfadesini veren İmamoğlu adliyeden ayrıldı.

İMAMOĞLU HAKKINDAKİ DİPLOMA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: "İNCELEME BAŞLATILDI"

Üniversiteden yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli 'Soruşturma Dosyası' konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İMAMOĞLU İFADE VERDİ

İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Adliye ibb ifade
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
burada şunu anlamış olduk rahmetli kadir topbaş in kurdugu sistemle istanbulda belediye baskani olmadanda belediye kendini yönetebiliyormuş.. su anda ibb nin baskani yok öyle boyle sistem işliyor..
Yanında üniversiteden arkadaşları ile gitseydi keşke!!!! Herkesin üniversiteden arkadaşı olamıyor sonuç olarak, sözde diploması olsa bile !!!!!
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