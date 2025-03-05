Diploma soruşturması... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! "Hakkımı yedirmem"

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında diploma soruşturması başlatılmıştı. İmamoğlu, ifade vermek üzere, Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İfadesini veren İmamoğlu adliyeden ayrıldı. İmamoğlu'nun savcılığa verdiği 4 sayfalık ifadesi ortaya çıktı. İşte tüm detaylar!

İMAMOĞLU HAKKINDAKİ DİPLOMA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: "İNCELEME BAŞLATILDI"

Üniversiteden yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli 'Soruşturma Dosyası' konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İMAMOĞLU İFADE VERDİ

İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

"NE İLE SUÇLANDIĞIM DAHİ BELLİ DEĞİL"

Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren İmamoğlu'nun ifadesine Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir ulaştı. İmamoğlu'nun 4 sayfalık savcılık ifadesinden öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugün burada bir savunma yapmam bekleniyorsa asla doğru bulmuyorum, ne ile suçlandığım dahi belli değildir. Buraya hukuk devletine ve yargı makamlarına olan saygımdan geldim. Saygınlığım gereği verdiğim bu beyanlar savunma amacı taşımamaktadır. Şahsıma yönelik 3 kez ifadeye çağrıldım.

"İFADE VERMESİ GEREKENLER O RAPORU HAZIRLAYANLARDIR"

Bugün burada ifade vermesi gerekenler o raporu hazırlayanlardır. Raporda adı geçen kişiler hakkında da gerekli yasal sürecin başlatılmasını talep ediyorum. Bir belediye başkanı olarak kimsenin hakkını yedirmediğim gibi, kendi hakkımı da yedirmem.