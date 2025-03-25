HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Direğe çarpıp takla attı! Adıyaman'da korkunç kaza

Direğe çarpıp takla attı! Adıyaman'da korkunç kaza

25.03.2025 15:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde direğe çapan otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Direğe çarpıp takla attı! Adıyaman'da korkunç kaza

Kaza Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi 3. Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A (43) yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlanma direğine çarparak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü A.A (43) ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık Ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalede yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Hatimoğulları: “İkinci eşik devlette"Hatimoğulları: “İkinci eşik devlette"
Konyaaltı'nda parklar 24 saat izlenecekKonyaaltı'nda parklar 24 saat izlenecek
Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şişli'deki kent lokantalarının kapatıldığı iddiası yalanlandı

Şişli'deki kent lokantalarının kapatıldığı iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı'ndan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Evinde çalışmalarını sürdürüyor

İletişim Başkanlığı'ndan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Evinde çalışmalarını sürdürüyor

Darphane açıkladı, UTTS'de yeni düzenleme!

Darphane açıkladı, UTTS'de yeni düzenleme!

Memur-Sen Başkanı'ndan zam talebi!

Memur-Sen Başkanı'ndan zam talebi!

Saraçhane'de takibe alındı, sınır dışı edildi

Saraçhane'de takibe alındı, sınır dışı edildi

İBB için kulislerde bu isimler vardı! Epözdemir'den açıklama

İBB için kulislerde bu isimler vardı! Epözdemir'den açıklama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.