Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise "Problemli olan sizsiniz" dedi

Aksaray'da alkollü olarak kullandığı otomobille bir iş yerinin tabelasına çarpıp bekçilerin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, bir tesisin otoparkında yakalandı. Kaçarken Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kameralarına yakalanmasına rağmen aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden sürücü, polise kendisinde herhangi bir problem olmadığını söyleyip, "Problemli olan sizsiniz" dedi. Gazeteciyi de tehdit eden sürücü, 1.72 promil alkollü çıktı.

Olay, Aksaray-Ankara Karayolu üzerinde bulunan bir tesiste yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tesis otoparkında park halindeki 41 GG 117 plakalı aracına binip geri manevrayla çıkmak isteyen Tolga K. (37) isimli sürücü sol tarafında bulunan tesisin reklam tabelasına çarptı. Tesiste bulunan ve durumu fark eden bekçiler araç sürücüsüne ‘dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü gaza basıp Aksaray - Ankara karayoluna çıkıp kaçtı. Bekçilerin araç plakasını ve kaçtığı istikameti anons etmesi üzerine alarma geçen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri aracı çok geçmeden 2 kilometre uzaklıktaki bir başka tesisin otoparkında yakaladı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: "BUGÜNÜN YARINI DA VAR"

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücüye alkol ölçümü yapmak isteyen polis ile sürücü arasında ilginç diyaloglar başladı. Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) sistemi kameralarından sürücünün fotoğraflı ve görüntülü olarak tespit edilmesine rağmen aracı kullanmadığını iddia eden Tolga K., polisin uzattığı alkolmetreye üflemeyi de reddetti. Basın mensupları tarafından aracının görüntülendiğini fark eden sürücü araç plakasının önüne geçerek basın mensuplarına "Plakamı çekme, seni tanıyorum, seni bulurum, bugünün yarını da var" diye tehdit etti. Daha sonra aracın ön ve arka plakasını söken sürücü plakaları araç içine koydu.

POLİSE "PROBLEMLİ OLAN SİZSİNİZ" DEDİ

Polislerin uzattığı alkolmetreyi üflemeyi defalarca reddederek aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden şahıs, "Ben problemli bir insan değilim, problemli olan sizsiniz" dedi. Uzun uğraşlar sonucu alkolmetreyi üfleyen sürücü, 1.72 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine ehliyetine el konulan şahsa alkollü araç kullanmak başta olmak üzere çeşitli maddelerden toplamda 61 bin 458 lira para cezası kesildi.

Öte yandan sürücü hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alkollü araç kullanmak suçundan adli işlem başlatılırken, gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise olay yerine çağırılan yakınına teslim edildi.

Kaynak: İHA

