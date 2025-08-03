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Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü 6 araca çarptı: Kaza anı kamerada

Sivas’ta direksiyon başındayken rahatsızlanan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 6 araca çarptı.

Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü 6 araca çarptı: Kaza anı kamerada

Edinilen bilgilere göre kaza, Küçükminare Mahallesi’ndeki bıçakçılar çarşısında meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Toplamda 6 aracın hasar gördüğü kazada maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Yusuf Asanakut adlı esnaf, "Sabah dükkanımı açtım çöpleri döktükten sonra arkamı döndün gördüm ki turuncu bir araç geliyor. İlk olarak bir araca çarptı ardından diğer araçlara çarpıp 6 aracı pert etti" dedi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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