Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç denize uçtu

Aydın’ın Didim ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan araç denize uçarken, sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay, Didim ilçesi Taşburun Balıkçı Barınağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Didim’de barınağa iş için gelen bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, denize düştü. Denize düşen araçtaki sürücü kendi imkanıyla araçtan çıkarken, araç ise sulara gömüldü. Sürücü şans eseri olayda yara almazken, çevredeki balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denize düşen araç çekici yardımıyla denizden çıkartılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır