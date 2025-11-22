HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç denize uçtu

Aydın’ın Didim ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan araç denize uçarken, sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.Olay, Didim ilçesi Taşburun Balıkçı Barınağı’nda meydana geldi.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç denize uçtu

Aydın’ın Didim ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan araç denize uçarken, sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay, Didim ilçesi Taşburun Balıkçı Barınağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Didim’de barınağa iş için gelen bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, denize düştü. Denize düşen araçtaki sürücü kendi imkanıyla araçtan çıkarken, araç ise sulara gömüldü. Sürücü şans eseri olayda yara almazken, çevredeki balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denize düşen araç çekici yardımıyla denizden çıkartılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç denize uçtu 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir’de 34 yılla aranan firari hırsız yakalandıİzmir’de 34 yılla aranan firari hırsız yakalandı
Minibüs, tırın römorkuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralıMinibüs, tırın römorkuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
didim Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.