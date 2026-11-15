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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje saplandı: 1 yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çarparak saplanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje saplandı: 1 yaralı

Kaza, D-650 kara yolu Pamukova ilçesi İsabali Mahallesi mevkiinde Bilecik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje saplanırken, araçta bulunan 6 kişiden E.A. isimli yolcu yaralandı. Diğer 5 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı E.A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje saplandı: 1 yaralı 1

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje saplandı: 1 yaralı 2

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje saplandı: 1 yaralı 3

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje saplandı: 1 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kaza
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