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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yan yoldan anayola uçtu, E-5 kapandı; O anlar kamerada

E-5 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, yan yoldan anayola uçtu. Olayda toplamda 3 araç kazaya karışırken, yol uzun süre trafiğe kapandı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yan yoldan anayola uçtu, E-5 kapandı; O anlar kamerada

Olay, 14.45 sıralarında E-5 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre M.D. kontrolündeki 34 TL 924 plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yoldan anayola uçtu. O sırada seyir halindeki iki araca daha çarparak durabilen M.D ve yanında bulunan D.Ç araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

E-5 TRAFİĞE KAPANDI! O ANLAR KAMERADA

Kaza sonrasında E-5 Karayolunda trafik uzun süre Ankara istikametinde durdu. Araçlar yan yola yönlendirilirken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Olayda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsünün yan yola uçtuğu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik e5 karayolu
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