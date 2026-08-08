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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeritteki otomobile çarptı

Aydın’ın Efeler ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolarak karşı şeride geçen otomobil, o esnada seyir halinde olan bir başka otomobille çarpıştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeritteki otomobile çarptı

Aydın’ın Efeler ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolarak karşı şeride geçen otomobil, o esnada seyir halinde olan bir başka otomobille çarpıştı. Kazada, araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Efeler ilçesi İstasyon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstasyon Bulvarı’ndan tren garı istikametinde seyir halinde olan otomobil, 1956 Sokak’tan bulvara dönmek isteyen plakası belirlenemeyen aracın bir anda önüne çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. O esnada karşı şeritte seyir halinde olan otomobil ile çarpışan araç, park halindeki karavana çarptı. Kazada 2 otomobilde de büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken şans eseri kazada yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle İstasyon Bulvarı kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Araçlar çekici marifetiyle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeritteki otomobile çarptı 1

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeritteki otomobile çarptı 2

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeritteki otomobile çarptı 3

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeritteki otomobile çarptı 4

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeritteki otomobile çarptı 5

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeritteki otomobile çarptı 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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