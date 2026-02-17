HABER

Diş eti hastalıklarını hafife almayın Kalp ve damar sağlığını olumsuz etkiliyor!

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Ekin Gökmen Akmansu, “Diş eti hastalıkları çoğu kişi tarafından yalnızca ağız içi bir problem gibi algılansa da bilimsel çalışmalar bunun çok daha kapsamlı bir sağlık sorunu olduğunu ortaya koymaktadır. Uzun süre tedavi edilmeyen diş eti hastalıkları, kalp ve damar sistemi üzerinde de olumsuz etkilere yol açabilecek sistemik sonuçlara neden olabiliyor” dedi.

Diş hekimi Ekin Gökmen Akmansu, diş eti hastalıklarının sebep olabileceği hastalıklar hakkında bilgi verdi. Akmansu, “Periodontal hastalık diş eti kanaması, kızarıklık, şişlik ve ilerleyen evrelerde dişleri tutan kemikte erime ile seyreden kronik bir enfeksiyon hastalığıdır. Ağız içinde gelişen bu enfeksiyon sırasında bazı zararlı bakteriler ve iltihap maddeleri kan dolaşımına karışabilir. Dolaşıma geçen bu mikroorganizmaların, damar duvarlarında hasara yol açarak damar sertliğine zemin hazırlayabileceği bilinmektedir.

Yapılan araştırmalar, diş eti hastalıklarının 3 önemli sağlık sorunu ile ilişkili olabileceğini gösteriyor. Uzun süre tedavi edilmeyen diş eti hastalıkları, kalp ve damar sistemi üzerinde de olumsuz etkilere yol açabilecek sistemik sonuçlara neden olabiliyor. Bu durum ‘diş eti hastalığı kalp krizine doğrudan neden olur’ anlamına gelmemektedir. Ancak diş eti enfeksiyonları, kalp ve damar hastalıkları açısından önemli bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir” diye konuştu.

‘DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ GENEL SAĞLIĞA KATKI SAĞLAR’

Diş taşı temizliğinin doğrudan kalp hastalıklarını iyileştirmediğini söyleyen Akmansu, “Ancak ağız içindeki bakteriyel yükü ve iltihabı azaltarak vücuttaki genel inflamasyon düzeyini düşürür. Bu da dolaylı olarak kalp sağlığını destekleyici bir durumdur. Ağızdaki sürekli iltihap, vücudun geri kalanından bağımsız değildir.

Diş taşları, dişlerin etrafına zamanla birikerek alttaki diş eti çekilmelerini ve kemik kaybını maskeleyebilir. Temizlikten sonra ortaya çıkan boşluklar işlemin etkisi değil; daha önceden oluşmuş kayıpların görünür hale gelmesidir. Düzenli diş taşı temizliği, diş eti sağlığını korur, ağız kokusunu azaltır, diş kaybını önlemeye yardımcı olur. Genel sağlığa katkı sağlar” dedi.

Akmansu, diş ve diş etlerini korumak için uygulanacak 5 temel bakımı şöyle sıraladı; “Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli bakım alışkanlıkları ve periyodik diş hekimi kontrolleri büyük önem taşır. Diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının önemli bir bölümü, doğru bakım rutini ile önlenebilir. Dişler günde en az iki kez, sabah ve gece yatmadan önce fırçalanmalıdır. Fırçalama süresi en az 2 dakika olmalıdır.

Diş fırçası seçimi, kişinin ağız yapısı, diş eti durumu ve bireysel ihtiyaçlarına göre manuel veya elektrikli, yumuşak ya da orta sertlikte olacak şekilde planlanmalıdır. Diş fırçaları ortalama 3 ayda bir yenilenmelidir. Günde bir kez diş ipi kullanımı, diş aralarında biriken plakların uzaklaştırılmasına yardımcı olur ve diş eti sağlığını destekler. Düzenli ağız bakımı ve periyodik diş hekimi kontrolleri, diş ve diş eti sağlığının korunmasında temel unsurlardır. Ağız ve diş sağlığı, genel sağlık ve yaşam kalitesinin önemli bir parçasıdır.”

