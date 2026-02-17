HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AK Partili isim tartışmaya son noktayı koydu: "Erken seçim yok! Birkaç ay öne alınabilir"

Erken seçim tartışmaları devam ederken AK Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, erken seçim olmayacağını vurgularken "Belki birkaç ay öne alınmak suretiyle kasım ayı olabilir, ekim ayı olabilir" dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olduğu senaryoyu dile getirdi.

AK Partili isim tartışmaya son noktayı koydu: "Erken seçim yok! Birkaç ay öne alınabilir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Uşak’ta gün boyu gerçekleştirdiği programların ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Yayman, yaptığı konuşmada CHP’li belediyeleri eleştirerek, bazı şehirlerde temel altyapı ve ulaşım sorunları sürerken kaynakların verimli kullanılmadığını, yüksek bütçeli etkinliklere harcamalar yapıldığını söyledi. Yayman, "Türkiye’ye dışarıdan bakanlar gıpta ediyorlar. Dışarıdan bakanların gıpta ettiği bir Türkiye’de muhalefet, CHP zihniyeti maalesef her şeye kara çalıyor. Her şeye dezenformasyon yapıyor, algı operasyonları yapıyor. İşte maalesef ama maalesef bugün CHP, Türkiye’de gelişmenin, büyümenin, ilerlemenin ve Türkiye’nin küresel güç olmasının yanında değil, maalesef engelleyicisi gibi bir duruma sürükleniyor. Vatandaşımız bunu görüyor ve bunu ifade ediyor" dedi.

Türkiye’de erken seçim olmayacağını vurgulayan Yayman, "Uşak’tan bir kez daha tüm Türkiye’ye sesleniyoruz. Türkiye’de erken seçim olmayacaktır. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Muhalefet, 25 yılda 18 seçim kaybettiği için şimdi diyor ki erken seçim, erken seçim. Seçimler Allah izin verirse 2028 yılında, zamanında yapılacak. Cumhurbaşkanımızın aday olabilmesi için belki birkaç ay öne alınmak suretiyle kasım ayı olabilir, ekim ayı olabilir. Ama buna Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde inşallah bir kez daha Cumhurbaşkanımızın aday olmasının önü açılacak ve bizler de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha başkan yapacağız arkadaşlar. Yani 2026 yılında, 2027 yılının başında erken seçim olmayacak" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinde hiç kimsenin endişesi olmaması gerektiğini söyleyen Yayman, "Bu süreç bir devlet politikasıdır, bir millet politikasıdır. Uşaklı’yı rahatsız edecek asla hiçbir adıma müsaade edilmeyecektir. Bu bir al-ver süreci değildir. Bu bir taviz verme süreci değildir. Zaten yaşananları görüyorsunuz. İnşallah çarşamba günü Sayın Numan Kurtulmuş başkanımızın başkanlığında komisyonumuz toplanacak, raporunu ifade edecek ve o raporda bir kez daha çok ileri adımların, çok ileri mesajların olduğunu hep beraber göreceğiz. Türkiye’nin birliğini, dirliğini, esenliğini asla ama asla geri göndermeyeceğiz. Dolayısıyla bu noktada 86 milyon bir ve beraber olarak herkesin eşit ve birinci sınıf vatandaş olduğu ve hepimizin kendisini bu ülkeye duygudaş, kaderdaş, tarihdaş ve vatandaş olarak bağlı hissettiği yeni bir Türkiye’nin inşallah doğuşunu hep beraber izleyeceğiz. Dolayısıyla bu konuda lütfen ama lütfen bir endişeye, karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Bu konuda milletimizin desteği bizimle beraber, milletimizin desteği Cumhur İttifakı’yla beraber. Biz dün olduğu gibi bugün de tarihin doğru tarafında duruyoruz ve yine tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Program kapsamında AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ve İl Başkanı Himmet Yaşar da konuşma yaptı. Program konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadıköy’de trafik magandalarına ceza yağdıKadıköy’de trafik magandalarına ceza yağdı
‘Diş eti hastalıkları kalp ve damar sağlığını olumsuz etkiliyor’‘Diş eti hastalıkları kalp ve damar sağlığını olumsuz etkiliyor’

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.