HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Bahçeli'den CHP'ye 'Akın Gürlek' sorusu: "Rahatsızlığınız bundan mı?"

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni atanan bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yemin töreninde yaşanan arbedeye değinirken CHP'ye sert sözlerle yüklendi. CHP'ye "Ali kıran baş kesen misiniz? Nesiniz, kimsiniz!" sözleriyle çıkışan Bahçeli "Yeni atanan Adalet Bakanımızla ilgili rahatsızlığınızın kaynağını nasıl yorumlayalım? İstanbul'daki tezgahınız bozuldu, öfkeniz buna mı?" ifadeleriyle de dikkat çekti.

Son dakika | Bahçeli'den CHP'ye 'Akın Gürlek' sorusu: "Rahatsızlığınız bundan mı?"
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin gündeminde dış politikadan yeni atanan bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'ye, TBMM'deki kavgadan CHP'ye sert eleştirilere birçok başlık vardı.

İSRAİL'E SERT TEPKİ

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • Nerede bir sorun varsa Türkiye orada. Süper güç Türkiye'nin adımları duyulmaya başladı.
  • ABD-İran arasında fikir birliği diliyoruz. İsrail çözüm iklimini zehirliyor. Soykırım farklı kanallardan ilerliyor. Yasadışı ilhak hamleleri hükümsüzdür. Gazze'de gayrimeşru adımlar hakikat barajını aşamaz.
  • CHP yönetimi doğal afetten siyasi afet çıkarmak için elinden geleni ardına koymadı. Konutlarına kavuşan vatandaşlarımıza boş senet imzalatıyorlar demek hezeyandır. CHP'nin işi gücü fitne fesattır. CHP'nin geçim kapısı kriz ve karmaşaya oynamaktır.

Son dakika | Bahçeli den CHP ye Akın Gürlek sorusu: "Rahatsızlığınız bundan mı?" 1

TBMM'DEKİ KAVGA ÜZERİNDEN CHP'YE YÜKLENDİ

  • Geçtiğimiz hafta atanan bakanlarımızın yemin merasimlerinde yaşanan ilkellikleri, şiddet sahnelerini, antidemokratik muameleleri aziz milletimiz ibretle seyretti. Gazi Meclis, aciz Meclis değildir; kürsü işgaliyle 3. dünya ülkelerini aratacak bir meclis değildir. Yeni atanan bakanlarla ilgili merak edilen bir husus varsa yasal ve demokratik kanallar açıktır.
  • Ali kıran baş kesen misiniz? Nesiniz, kimsiniz! Deli dumrul gibi hareket etmenin neresi demokrasidir? Gazi Meclisi şov ve savaş alanına çevirmenin kime ne faydası vardır?

Son dakika | Bahçeli den CHP ye Akın Gürlek sorusu: "Rahatsızlığınız bundan mı?" 2

  • Yeni atanan Adalet Bakanımızla ilgili rahatsızlığınızın kaynağını nasıl yorumlayalım? İstanbul'daki tezgahınız bozuldu, öfkeniz buna mı? Rüşvet çarkınız bozuldu, siniriniz bundan mı?

Son dakika | Bahçeli den CHP ye Akın Gürlek sorusu: "Rahatsızlığınız bundan mı?" 3

YENİ BAKANLARA TEBRİK VE BAŞARI DİLEĞİ

  • Yemin merasiminde TBMM'nin saygınlığına leke düşüren CHP zihniyetini ayıplıyor, haddinizi bilin diyorum. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'yi ayrı ayrı tebrik ediyor, tam desteğimizle birlikte başarılar diliyorum.
  • Başbuğ Alparslan Türkeş'e Allah'tan gani gani rahmet diliyorum.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji uyarmıştı! Dışarı çıkması zorunlu olanlar dikkat: 'Sakın yapmayın'Meteoroloji uyarmıştı! Dışarı çıkması zorunlu olanlar dikkat: 'Sakın yapmayın'
Bakan Çiftçi'den CHP'ye tepkiBakan Çiftçi'den CHP'ye tepki

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Akın Gürlek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.