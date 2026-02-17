Son dakika | Bahçeli'den CHP'ye 'Akın Gürlek' sorusu: "Rahatsızlığınız bundan mı?"

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin gündeminde dış politikadan yeni atanan bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'ye, TBMM'deki kavgadan CHP'ye sert eleştirilere birçok başlık vardı.

İSRAİL'E SERT TEPKİ

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Nerede bir sorun varsa Türkiye orada. Süper güç Türkiye'nin adımları duyulmaya başladı.

ABD-İran arasında fikir birliği diliyoruz. İsrail çözüm iklimini zehirliyor. Soykırım farklı kanallardan ilerliyor. Yasadışı ilhak hamleleri hükümsüzdür. Gazze'de gayrimeşru adımlar hakikat barajını aşamaz.

CHP yönetimi doğal afetten siyasi afet çıkarmak için elinden geleni ardına koymadı. Konutlarına kavuşan vatandaşlarımıza boş senet imzalatıyorlar demek hezeyandır. CHP'nin işi gücü fitne fesattır. CHP'nin geçim kapısı kriz ve karmaşaya oynamaktır.

TBMM'DEKİ KAVGA ÜZERİNDEN CHP'YE YÜKLENDİ

Geçtiğimiz hafta atanan bakanlarımızın yemin merasimlerinde yaşanan ilkellikleri, şiddet sahnelerini, antidemokratik muameleleri aziz milletimiz ibretle seyretti. Gazi Meclis, aciz Meclis değildir; kürsü işgaliyle 3. dünya ülkelerini aratacak bir meclis değildir. Yeni atanan bakanlarla ilgili merak edilen bir husus varsa yasal ve demokratik kanallar açıktır.

Ali kıran baş kesen misiniz? Nesiniz, kimsiniz! Deli dumrul gibi hareket etmenin neresi demokrasidir? Gazi Meclisi şov ve savaş alanına çevirmenin kime ne faydası vardır?

Yeni atanan Adalet Bakanımızla ilgili rahatsızlığınızın kaynağını nasıl yorumlayalım? İstanbul'daki tezgahınız bozuldu, öfkeniz buna mı? Rüşvet çarkınız bozuldu, siniriniz bundan mı?

YENİ BAKANLARA TEBRİK VE BAŞARI DİLEĞİ