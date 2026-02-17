HABER

Meteoroloji uyarmıştı! Dışarı çıkması zorunlu olanlar dikkat: 'Sakın yapmayın'

Meteoroloji'nin uyarı yaptığı çöl tozları bu sabaha etkisini gösterdi. Araçlar çamur rengine döndü, hava kirliliği arttı. Dışarı çıkması zorunlu olanlar ise çöl tozu havasına maruz kaldı. Bu havalarda bir büyük risk de gözlerde. Uzman isimden dışarı çıkanlara çok önemli bir uyarı geldi. İşte yapılmaması gereken o hareket...

Tozlu havalarda masum bir refleks gibi görünen göz ovuşturmanın ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek özellikle kontakt lens kullananları uyaran Prof. Dr. Aylin Kılıç, "Havada asılı kalan mikroskobik kum ve toz partikülleri göz yüzeyine yerleşebilir. Bu dönemde gözü ovuşturmak, adeta zımpara etkisi oluşturarak korneayı çizebilir. Kornea çizikleri ise yalnızca şiddetli ağrıya değil, aynı zamanda enfeksiyon gelişimine ve geçici hatta kalıcı görme sorunlarına yol açabilir" dedi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI! ÇÖL TOZLARI TÜRKİYE'DE

Kuzey Afrika üzerinden taşınan yoğun çöl tozları, Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. İlçelerde havadaki toz partikülleri park halindeki araçların üzerini kaplayarak otomobilleri adeta çamur rengine bürüdü. Uzmanlar, asıl riskin solunum yoluyla alınan ince partiküller olduğuna dikkat çekerken, göz sağlığı açısından da önemli uyarılar yapılıyor.

GÖZ OVUŞTURMAK TEHLİKELİ

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aylin Kılıç, tozlu havalarda basit bir refleks gibi görünen göz ovuşturmanın ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti. Prof. Dr. Kılıç, "Havada asılı kalan mikroskobik kum ve toz partikülleri göz yüzeyine yerleşebilir. Bu dönemde gözü ovuşturmak, bu partiküllerin korneayı çizmesine neden olabilir. Kornea çizikleri hem şiddetli ağrıya hem de enfeksiyon riskine yol açabilir" dedi.

"ÖZELLİKLE LENS KULLANANLAR DİKKAT"

Tozlu havalarda gözlerde yanma, batma, kızarıklık ve sulanma görülebileceğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, "Göze kaçan partiküller elle temas ettiğinde yüzey hasarı artar. Ayrıca ellerimizde bulunan mikroorganizmalar göz yüzeyine taşınarak enfeksiyona zemin hazırlar. Özellikle kontakt lens kullanan kişiler bu süreçte daha dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

KALICI GÖRME SORUNANA NEDEN OLABİLİR

Alerjik bünyeye sahip kişiler, kontakt lens kullananlar ve kuru göz hastalarının bu süreçte çok daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, "Bu havalarda mümkün olduğunca açık alanda uzun süre kalmayın. Dışarı çıkmak zorundaysanız mutlaka koruyucu gözlük kullanın. Gözünüzde yanma ya da yabancı cisim hissi oluştuğunda asla ovuşturmayın; bu hareket korneayı çizebilir. Bunun yerine steril serum fizyolojik ile nazikçe yıkama yapın. Görmede ani azalma, ışığa karşı hassasiyet veya geçmeyen ağrı varsa vakit kaybetmeden bir göz hekimine başvurun. Basit görünen bir ihmal, kalıcı görme sorunlarına dönüşebilir" uyarısında bulundu.

