Diş macunları neden genellikle mavi ve beyaz renklerde üretilir? Bu renklerin ardındaki psikolojik ve pazarlama stratejileri

Dişlerin sabah akşam fırçalanması, uzmanların önerdiği rutin bir alışkanlık olmakla beraber ağız hijyeni bakımından da büyük bir önem taşımaktadır. Diş temizliğinde genel olarak birbirinden farklı içeriklere sahip diş macunları kullanılmaktadır. Bu diş macunları yaygın olarak ya beyaz ya da mavi renkte üretilmektedir. Bu renklerin yanı sıra yeşil ya da kahverengi olan diş macunları da bulunmaktadır. Her rengin gerek psikolojik gerekse pazarlama stratejileri açısından farklı manaları mevcuttur.

Diş macunları neden genellikle mavi ve beyaz renklerde üretilir?

Ağız ve diş sağlığının temel şartlarından biri her gün düzenli olarak diş fırçalamaktır. Diş fırçalama ağız içinde yemeklerden sonra biriken bakterileri yol etmekte etkili bir yöntemdir. Bunun yanı sıra diş eti çekilmesi, diş kaybı veya diş çürümesi gibi olumsuz sağlık sorunlarının görülme sıklığını da azaltmaktadır.

Ağız bakımı açısından büyük bir öneme sahip olan diş macunları genellikle mavi ya da beyaz renkli olmaktadır. Beyaz renkli olan diş macunlarının renkli olan macunlara nazaran içeriğinde daha az diş aşındırıcı madde olduğu belirtilmektedir. Öte yandan mavi renkli diş macunları ise renginden kaynaklı tüketicilere ileri düzeyde diş temizliği hissi vermektedir. Diş macununda renkler birçok farklı sektörde olduğu gibi tüketicilerin duyularına da hitap etmektedir. Diş macunu üretiminde renklerin kullanımı macunun içeriğine göre şekillenmektedir. İçeriğinde doğal bileşenler bulunan macunlar yaygın olarak beyaz renge sahipken, florürlü ya da kimyasal bileşen içeren macunlar ise mavi renge sahiptir.

Bu renklerin ardındaki psikolojik ve pazarlama stratejileri nelerdir?

Diş macunlarının farklı renklerde piyasaya sürülmesinin nedenlerinden biri tüketicilerin psikolojisine yönelik olmasından kaynaklıdır. Psikolojik yönden bazı renkler insanı huzurlu, sakin ya da enerjili hissettirebilmektedir. Kırmızı renk daha çok aşk ve sevgi ile alakalı konularda kullanılırken yeşil renk doğayı simgelemektedir. Doğa demek başlı başına huzuru yansıttığından birçok ürün yeşil renkle üretilmektedir. Diş macunlarında da yeşil, beyaz ve yeşil karışımı renklere sahip çeşitler mevcuttur.

Diş macunlarında yaygın olarak kişilerin karşısına ya beyaz renkli ya da mavi renkli çeşidi çıkmaktadır. Mavi renk psikolojik yönden bakıldığında güven, sakinlik, ferahlık gibi hisleri uyandırırken, beyaz renk ise temizlik ve saflık manalarına gelmektedir. Ayrıca diş macununun beyaz renkli olması, tamamen doğal içeriğe sahip olduğu anlamını da taşımaktadır.

Diş macunu üretiminde tercih edilen renklerin psikolojik etkilerinin yanı sıra pazarlama stratejisi yönünden de büyük bir önemi vardır. Diş macunu renklerinin ardındaki pazarlama stratejileri ise genel olarak şöyledir: