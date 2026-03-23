Dışarıdan Xbox, içeriden Windows! Görenler gözlerine inanamadı

Konu oyun konsolları olunca meraklı bazı kullanıcılar, sınırları zorlamaya devam ediyor. Bir YouTuber'ın Xbox Series X kasasını kullanarak hayata geçirdiği son proje ise epey ses getirdi. Daha önce eski konsolları güçlü sistemlere dönüştüren projeler görsek de bu proje oldukça dikkat çekici.

XBOX KASASINDA GİZLİ WINDOWS BİLGİSAYARI

Techspot'ta yer alan habere göre, YouTuber PhasedTech, harici grafik kartı ve dahili güç kaynağına sahip tam donanımlı bir Windows oyun bilgisayarını, çalışan bir optik sürücü ve ön panel kontrollerini koruyarak Xbox Series X kasasına yerleştirmeyi başardı.

INTEL NUC BİLEŞENİ KULLANILDI

PhasedTech bu alanda yeni değil; daha önce bir Xbox One S'i kompakt bir RTX 3050 bilgisayara dönüştürmüştü. Ancak Xbox Series X'in çok daha yoğun olan iç yapısı, standart hazır PC donanımlarını barındırmak için tasarlanmamıştı. PhasedTech bu yüzden geleneksel bir anakartı kasaya yerleştirmek yerine projeyi, tam bir PC platformunu tek bir modüle entegre eden PCIe kartı olan Intel'in NUC 12 Extreme Compute Element'i etrafında şekillendirdi.

Bu konfigürasyonda kart; 12 çekirdekli (8 performans ve 4 verimlilik) Core i7-12700 işlemci, 32 GB DDR4 SODIMM bellek ve 1 TB Crucial P3 Plus PCIe 4.0 NVMe SSD barındırıyor. Tipik bir mini-ITX anakarttan yaklaşık iki inç daha ince olan bu kart, Series X kasasına sığmayı mümkün kılıyor.

RTX 5060 EKRAN KARTI VE 3D YAZICI DOKUNUŞU

Grafik tarafında bir Gigabyte GeForce RTX 5060 ekran kartı kullanmayı tercih eden yayıncı, kasanın boyutlarını bozmadan GPU'nun üzerinde 600W Flex-ATX güç kaynağı için dikey bir boşluk bıraktı. Soğutma ise tek bir 120mm fan ile sağlandı.

İkinci el bir Series X'i tamamen boşaltan PhasedTech, yeni bileşenler için yeterli boşluk kalana kadar iç plastiği kesti. Doğru yerlerde standart montaj noktaları bulunmadığı için, bileşenleri, ekran kartını, güç kaynağını, fanı ve optik sürücüyü kasaya sabitlemek amacıyla özel 3D yazıcıyla basılmış destekler ve vida yuvaları tasarladı.

ORİJİNAL DÜĞMELER VE DİSK SÜRÜCÜSÜ HALA ÇALIŞIYOR

YouTuber, orijinal Xbox arka paneli PC ile uyumsuz olduğu için GPU çıkışlarını, USB bağlantı noktalarını, güç girişini ve daha fazlasını ortaya çıkaran yedek bir arka plaka bastı.

Ön tarafta ise Series X'in güç ve LED kartını koruyan YouTuber, böylece Xbox Series X'in kendi güç düğmesinin kurduğu bilgisayarı uyandırmasını ve modifiye edilmiş optik sürücü için "çıkarma" düğmesi çalışmasını sağladı. Konsolun orijinal DVD sürücüsü ise PC platformuna uyarlanarak sistemde yeniden değerlendirildi.

OYUN PERFORMANSI ORTAYA ÇIKTI

Donanım yerleştirildikten ve Windows yüklendikten sonra, performans testleri sonucu ortaya koydu. Buna göre, Arc Raiders oyununda 1080p çözünürlükte orta ila yüksek ayarlarda, sistem oyun içi aktiviteye bağlı olarak 100 ila 140 fps arasında performans sundu. Counter-Strike 2'de ise yüksek ayarlarda yapılan testlerde yaklaşık 250 fps elde edildi. Ayrıca, hem CPU hem de GPU sıcaklıklarının yük altında 75 derecenin altında kaldığı bildirildi.

"PROJECT HELIX"İN PRATİK BİR ÖRNEĞİ

Bu proje, yalnızca bir modifiye olmaktan ziyade, Microsoft'un "Project Helix"inden aylar önce, hibrit bir Xbox/PC cihazının pratikte nasıl görünebileceğine dair bir konsept niteliği taşıyor.

Xbox'ın yeni nesil konsolu Project Helix, hem Xbox hem de PC oyunlarını oynatabilecek ve konsol ile Windows oyun ekosistemleri arasındaki sınırı ortadan kaldırabilecek bir cihaz olarak tanıtılıyor.

PhasedTech'in Series X modifikasyonu ise mevcut bir konsolun kasasını alıp, entegre güç kaynağı ve optik sürücüye sahip tam teşekküllü bir PC'ye dönüştürerek, Microsoft ile aynı hedefe ters yönden ulaşıyor.