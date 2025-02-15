HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Dişçi koltuğu kâbusunuz olmasın: Diş tedavisi korkusuna hipnoz çözümü!

Dişçi koltuğu kâbusunuz olmasın: Diş tedavisi korkusuna hipnoz çözümü!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.02.2025 10:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş tedavisi korkusu, birçok insanın ağız ve diş sağlığını ihmal etmesine neden olabilen yaygın bir sorun. Ancak, modern diş hekimliği uygulamalarında hipnozun kullanımı, bu süreci daha konforlu ve ağrısız hale getirme potansiyeline sahip. Ortodonti Uzmanı ve Klinik Psikolog Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Özkan’a göre, hipnoz diş hekimliğinde hem hastaların kaygısını azaltmada hem de ağrı yönetiminde etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Dişçi koltuğu kâbusunuz olmasın: Diş tedavisi korkusuna hipnoz çözümü!

Hipnoz, zihinsel odaklanmayı artıran bir durum olarak tanımlanıyor. Tıp alanında uzun yıllardır kullanılan bu yöntem, diş hekimliğinde de hastaların rahatlamasına ve tedaviye uyum sağlamasına yardımcı oluyor.

KAYGI KONTROL ALTINA ALINABİLİYOR

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Özkan, hipnozun özellikle diş hekimi korkusu (dentofobi) yaşayan bireylerde kaygıyı azaltarak tedavi sürecini daha rahat hale getirebileceğini belirtti. Hipnotik telkinlerin, hastaların gevşemesine ve tedaviye uyum sağlamasına yardımcı olduğunu vurgulayan Özkan, hipnozun aynı zamanda ağrı eşiğini yükselterek lokal anesteziye duyulan ihtiyacı da azaltabileceğini ifade etti.

Özkan, "Bilimsel araştırmalar, hipnoz uygulanan hastalarda stres hormonlarının azaldığını, kalp atış hızının dengelendiğini ve hastaların tedavi sürecine daha iyi adapte olduğunu gösteriyor" diyerek, hipnoz yönteminin tedavi sürecini daha konforlu hale getirdiğine değindi.

HİPNOZ YÖNTEMİ BAZI HASTA GRUPLARINDA DAHA ETKİLİ

Özkan, hipnozun özellikle belirli hasta gruplarında daha etkili olduğunu belirterek, bu yöntemin diş hekimi korkusu yaşayan bireylerde kaygıyı azaltarak tedavi sürecini kolaylaştırabileceğini, ağrı eşiği düşük hastalarda ağrı algısını değiştirerek daha konforlu bir deneyim sağlayabileceğini ifade etti. Ayrıca, bulantı refleksi yüksek hastalarda bu refleksi baskılamaya yardımcı olabileceğini, lokal anesteziye alerjisi olan bireylerde ağrı kontrolünü destekleyebileceğini ve diş sıkma (bruksizm) sorunu yaşayan hastalarda bilinçdışına yönelik telkinlerle bu problemlerin yönetimine katkı sağlayabileceğini vurguladı.

DAHA KONFORLU TEDAVİ MÜMKÜN

Hipnoz, yalnızca kaygıyı azaltmakla kalmıyor; aynı zamanda diş tedavilerinde birçok avantaj sağlıyor. Hastalar daha rahat bir şekilde iş birliği yapabiliyor, bulantı refleksi kontrol altına alınabiliyor ve tedavi süreçleri daha hızlı ilerleyebiliyor.

Ancak, herkesin hipnoza yatkınlığı aynı değil. Araştırmalara göre, toplumun yaklaşık %10-15’i hipnoza son derece duyarlı iken, %70’i orta seviyede tepki veriyor. %10-15’lik bir kesim ise hipnoza karşı dirençli olabiliyor. Ayrıca, ileri düzeyde psikiyatrik rahatsızlığı veya dissosiyatif bozukluğu olan bireylerde hipnozun uygulanması önerilmiyor.

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, hipnozun diş tedavilerinde hastaların ağrı ve kaygı seviyelerini %70’e varan oranlarda azalttığını ortaya koyuyor. Geleneksel yöntemlere alternatif veya destekleyici bir seçenek olarak sunulan hipnoz, diş hekimi korkusunu ortadan kaldırarak, daha konforlu bir tedavi süreci vadediyor.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
diş dişçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vatandaştan sonra onlar da isyan etti, 700 bin lira topluyorlar

Vatandaştan sonra onlar da isyan etti, 700 bin lira topluyorlar

1800 TL'ye satın aldı! 3 milyona sattı: "Görür görmez anladım"

1800 TL'ye satın aldı! 3 milyona sattı: "Görür görmez anladım"

Öfkeli kadın şoför sanayiye daldı, kimse engel olamadı

Öfkeli kadın şoför sanayiye daldı, kimse engel olamadı

Ordu Yason Burnu’nda film çekecek!

Ordu Yason Burnu’nda film çekecek!

BM'de 'Turkey' özrü! AK Partili Özboyacı araya girdi

BM'de 'Turkey' özrü! AK Partili Özboyacı araya girdi

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı!

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.