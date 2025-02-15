Dişçi koltuğu kâbusunuz olmasın: Diş tedavisi korkusuna hipnoz çözümü!

Hipnoz, zihinsel odaklanmayı artıran bir durum olarak tanımlanıyor. Tıp alanında uzun yıllardır kullanılan bu yöntem, diş hekimliğinde de hastaların rahatlamasına ve tedaviye uyum sağlamasına yardımcı oluyor.

KAYGI KONTROL ALTINA ALINABİLİYOR

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Özkan, hipnozun özellikle diş hekimi korkusu (dentofobi) yaşayan bireylerde kaygıyı azaltarak tedavi sürecini daha rahat hale getirebileceğini belirtti. Hipnotik telkinlerin, hastaların gevşemesine ve tedaviye uyum sağlamasına yardımcı olduğunu vurgulayan Özkan, hipnozun aynı zamanda ağrı eşiğini yükselterek lokal anesteziye duyulan ihtiyacı da azaltabileceğini ifade etti.

Özkan, "Bilimsel araştırmalar, hipnoz uygulanan hastalarda stres hormonlarının azaldığını, kalp atış hızının dengelendiğini ve hastaların tedavi sürecine daha iyi adapte olduğunu gösteriyor" diyerek, hipnoz yönteminin tedavi sürecini daha konforlu hale getirdiğine değindi.

HİPNOZ YÖNTEMİ BAZI HASTA GRUPLARINDA DAHA ETKİLİ

Özkan, hipnozun özellikle belirli hasta gruplarında daha etkili olduğunu belirterek, bu yöntemin diş hekimi korkusu yaşayan bireylerde kaygıyı azaltarak tedavi sürecini kolaylaştırabileceğini, ağrı eşiği düşük hastalarda ağrı algısını değiştirerek daha konforlu bir deneyim sağlayabileceğini ifade etti. Ayrıca, bulantı refleksi yüksek hastalarda bu refleksi baskılamaya yardımcı olabileceğini, lokal anesteziye alerjisi olan bireylerde ağrı kontrolünü destekleyebileceğini ve diş sıkma (bruksizm) sorunu yaşayan hastalarda bilinçdışına yönelik telkinlerle bu problemlerin yönetimine katkı sağlayabileceğini vurguladı.

DAHA KONFORLU TEDAVİ MÜMKÜN

Hipnoz, yalnızca kaygıyı azaltmakla kalmıyor; aynı zamanda diş tedavilerinde birçok avantaj sağlıyor. Hastalar daha rahat bir şekilde iş birliği yapabiliyor, bulantı refleksi kontrol altına alınabiliyor ve tedavi süreçleri daha hızlı ilerleyebiliyor.

Ancak, herkesin hipnoza yatkınlığı aynı değil. Araştırmalara göre, toplumun yaklaşık %10-15’i hipnoza son derece duyarlı iken, %70’i orta seviyede tepki veriyor. %10-15’lik bir kesim ise hipnoza karşı dirençli olabiliyor. Ayrıca, ileri düzeyde psikiyatrik rahatsızlığı veya dissosiyatif bozukluğu olan bireylerde hipnozun uygulanması önerilmiyor.

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, hipnozun diş tedavilerinde hastaların ağrı ve kaygı seviyelerini %70’e varan oranlarda azalttığını ortaya koyuyor. Geleneksel yöntemlere alternatif veya destekleyici bir seçenek olarak sunulan hipnoz, diş hekimi korkusunu ortadan kaldırarak, daha konforlu bir tedavi süreci vadediyor.

(İHA)