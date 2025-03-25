Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında ABD'ye gitti. Bakan Fidan, başkent Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Kameraların karşısında el sıkışan ikili, daha sonra görüşmeye geçti. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır