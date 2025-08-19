HABER

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için atılan adımlar, Gazze'deki son durum ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü!

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Alaska'da gerçekleştirdiği görüşmenin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bazı Avrupalı liderlerin de katılımıyla Washington'da yapılan toplantının sonuçları değerlendirildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar ele alındı. Bakan Fidan, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması için Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yineledi.

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler de değerlendirildi. Bakan Fidan, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin daha fazla vakit kaybedilmeden tesis edilmesinin beklendiğini ve Gazze'ye yönelik insani yardımların acil ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının elzem olduğunu kaydetti.
Ayrıca görüşmede Suriye'deki son gelişmeler de ele alındı. Suriye'nin huzuruna, birliğine ve bütünlüğüne atfedilen önem vurgulandı.

