Dışişleri Bakanı Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dublin temasları çerçevesinde İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile bir araya geldi.

BAKAN FİDAN'IN İRLANDA TEMASLARI SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İrlanda temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan başkent Dublin'de Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temasları çerçevesinde bugün İrlanda-Türkiye Dostluk Grubu'nun Düzenleyicisi (Convenor) Senatör Alison Comyn ve Dostluk Grubu üyeleri ile bir araya gelmişti.

26 Ağustos 2025
26 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

