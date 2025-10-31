Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağlı mevkidaşıyla görüştü: Türklerin güvenliği için önlem alınmasını istedi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede Bakan Fidan, Türkiye ve Karadağ arasındaki iş birliği ve dostluğu derinleştirmekte kararlı olunduğunu belirtti.

Ayrıca Bakan Fidan, Karadağ’daki Türk vatandaşlarının güvenliğini ve haklarını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınmasının beklendiğini ifade etti.

KARADAĞ'DA TÜRKLERİN İŞ YERLERİ KUNDAKLANDI

Karadağ'da önceki hafta gerilim zirveye tırmanmıştı. Türk vatandaşlarının karıştığı olayın ardından bölge halkı eylemlere başlayarak Türkler aleyhinde gösterilere başlamışı.

3 gün boyunca devam eden gerginlikler ve kundaklama nedeniyle Türklere ait iş yerleri kapatıldı. Hükümet binası önünde toplanan göstericiler, 'Ey Türk dışarı' ve 'Türkler defolun' sloganları atmıştı.