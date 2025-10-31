HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağlı mevkidaşıyla görüştü: Türklerin güvenliği için önlem alınmasını istedi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimoviç ile görüştü. Bakan Fidan, Karadağ’daki Türk vatandaşlarının güvenliğini ve haklarını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınmasının beklendiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağlı mevkidaşıyla görüştü: Türklerin güvenliği için önlem alınmasını istedi
Mustafa Fidan

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede Bakan Fidan, Türkiye ve Karadağ arasındaki iş birliği ve dostluğu derinleştirmekte kararlı olunduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağlı mevkidaşıyla görüştü: Türklerin güvenliği için önlem alınmasını istedi 1

Ayrıca Bakan Fidan, Karadağ’daki Türk vatandaşlarının güvenliğini ve haklarını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınmasının beklendiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağlı mevkidaşıyla görüştü: Türklerin güvenliği için önlem alınmasını istedi 2

KARADAĞ'DA TÜRKLERİN İŞ YERLERİ KUNDAKLANDI

Karadağ'da önceki hafta gerilim zirveye tırmanmıştı. Türk vatandaşlarının karıştığı olayın ardından bölge halkı eylemlere başlayarak Türkler aleyhinde gösterilere başlamışı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağlı mevkidaşıyla görüştü: Türklerin güvenliği için önlem alınmasını istedi 3

3 gün boyunca devam eden gerginlikler ve kundaklama nedeniyle Türklere ait iş yerleri kapatıldı. Hükümet binası önünde toplanan göstericiler, 'Ey Türk dışarı' ve 'Türkler defolun' sloganları atmıştı.

31 Ekim 2025
31 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karadağ'da Türklere ait iş yerleri kapatıldı! Hükümet binası önünde küstah sloganlar atıldı Karadağ'da Türklere ait iş yerleri kapatıldı! Hükümet binası önünde küstah sloganlar atıldı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin’de bina yangını: 2 kişi dumandan etkilendiMardin’de bina yangını: 2 kişi dumandan etkilendi
Şırnak’ta seyir halindeki araç alev aldıŞırnak’ta seyir halindeki araç alev aldı
Anahtar Kelimeler:
Karadağ Hakan Fidan
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Annesini, amcalarını, yengelerini hepsini kurşuna dizdi

Annesini, amcalarını, yengelerini hepsini kurşuna dizdi

Dünyada ses getirecek transfer girişimi! Osimhen Barcelona'ya mı?

Dünyada ses getirecek transfer girişimi! Osimhen Barcelona'ya mı?

"Bu kadın ölsün'' mesajı ortaya çıkmıştı! 'Ben yaptım ama çok pişmanım'

"Bu kadın ölsün'' mesajı ortaya çıkmıştı! 'Ben yaptım ama çok pişmanım'

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

e-Devlet üzerinden yapılacak! Hükümetten sil baştan düzenleme

e-Devlet üzerinden yapılacak! Hükümetten sil baştan düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.