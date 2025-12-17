HABER

Fuhuş operasyonunda 'SGK' detayı! Kadınlara sigorta yapmışlar

Ankara, uzun yıllar konuşulacak bir fuhuş operasyonuna ev sahipliği yaptı. 60 kişinin tutuklandığı ve 4 ay boyunca gizli sürdürülen dev operasyonda ortaya çıkan detaylar dikkat çekti. Operasyon kapsamında 64 kadın kurtarılırken; fuhşa zorlanan kadınların sigortalı çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Ankara'da fuhuş operasyonunda ortaya çıkan detaylar gündem yarattı. Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelen ihbarlar üzerine başlatılan gizli soruşturma, Ankara’da bugüne kadar en fazla tutuklamanın yapıldığı fuhuş operasyonuyla sonuçlandı.

4 AY BOYUNCA ADIM ADIM TAKİP ETTİLER

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çankaya’da “night club” ve “telebar” adı altında faaliyet gösteren 11 işletmeyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Sivil polisler, 4 ay boyunca müşteri gibi mekanlara girerek fuhuşa aracılık, teşvik ve organize eden şüphelileri adım adım izledi.

60 KİŞİ TUTUKLANDI, 64 KADIN KURTARILDI

Operasyon kapsamında 64 kadın kurtarıldı, 60 kişi tutuklandı.

GİZLİ KAMERAYLA KAYDEDİLDİ

Gizli kameralarla mekan çalışanları ile müşteriler arasındaki pazarlıklar kayıt altına alındı.

Kadınların “masaya oturma” adı altında müşteriyle tanıştırıldığı, ardından ücret karşılığı fuhuş için otellere götürüldüğü tespit edildi.

‘MÜŞTERİYE ÇIKMAZSAN, SENİ İŞE ALMAYIZ’

Kadınlar, işe devam edebilmeleri için müşterilerle birlikte olmaya zorlandıklarını anlattı. “Müşteriyle çıkmazsan bir daha seni işe alamayız”, “O işler böyle olmuyor müşteriyle otele gitmen gerekiyor” şeklinde tehdit edildiklerini belirten fuhşa sürüklenmiş kadınlar, fuhuş amacıyla müşteri geldiğinde telefonla çağrıldıklarını ve elde edilen kazançtan işletmeler tarafından komisyon alındığını söyledi.

SİGORTALI GÖSTERMİŞLER

Soruşturmada, fuhuşa zorlanan kadınların büyük bölümünün SGK’lı çalışan gibi gösterildiği ortaya çıktı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

