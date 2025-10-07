Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda görüştü.
07.10.2025 15:18
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planla ilgili müzakere süreci ele alındı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
