Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planla ilgili müzakere süreci ele alındı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır