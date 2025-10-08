Dışişleri Bakanı Fidan: "Uzlaşma sağlanırsa bugün Gazze'de ateşkes olacak"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye ve Gazze meseleleriyle ilgili önemli mesajlar veren Bakan Fidan, uzlaşı sağlanması durumunda Gazze'de bugün ateşkes ilan edilebileceğini belirtti.

İKİ BAKANDAN ORTAK MESAJ: "SDG, DEAŞ'LA MÜCADELE ADI ALTINDA BÖLÜCÜLÜK YAPIYOR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "DEAŞ ile mücadele kisvesi altında, bölücü bir gündem takip eden SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor." dedi.

"SDG'NİN TAKİYE YAPMAMASI GEREKİYOR"

İki bakan, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan terör örgütü SDG'ye net mesaj verdi. DEAŞ ile mücadele kisvesi altında, bölücü bir gündem takip eden SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, "SDG'nin takiye yapmaması gerekiyor." dedi. Öte yandan Fidan, Mısır'da müzakerelerin sürdüğünü ve uzlaşı çıkması durumunda bugün Gazze'de ateşkesin sağlanacağını belirterek, "Gazze planında 4 madde üzerinde müzakereler sürüyor." ifadelerini kullandı.

"YAKINDAN TAKİP ETTİĞİMİZ BİR SÜREÇ. OLURUNA BIRAKAMAYIZ"

Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Suriye'ye hep birlikte yardımcı olmalıyız. Suriye'nin en önemli sorunu İsrail'in saldırganlığı. Tüm taraflar üzerine düşeni yapmalı. Atılacak çok adımlar var. Teknik görüşmeler önümüzdeki dönemde olacak. Yakından takip ettiğimiz bir süreç. Oluruna bırakamayız.

Şam ile istişarelerimizi sürdüreceğiz. ABD, Ürdün başta olmak üzere bizlerin de devrede olduğu bir süreç. Vatandaşları özgür kendi kimlikleriyle müreffeh bir şekilde yaşarken ülkenin genel bütünlüğünün bozulmadığı bir Suriye önemli. Süveyda'daki gelişmeleri bu perspektiften takip ediyoruz. Bizim için de milli güvenlik sorunu.

DEAŞ ile mücadele kisvesi altında, bölücü bir gündem takip eden SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor. SDG'nin takiye yapmaması gerekiyor. Bir başkası için tehdit olmadığını ispat etmeliler.

ŞEYBANİ'DEN SDG'YE "TEK ÜLKE, TEK ORDU, TEK TOPRAK" MESAJI

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, "SDG ile diyalogda" tek ülke, tek ordu ve tek toprağı esas aldıklarını söyledi. İsrail'in saldırgan politikalarına da değinen Suriyeli Bakan Şeybani, "İsrail tehditleri hala güvenliğimizi tehdit ediyor ve topraklarımızda yeni bölgeleri ihlal ediyor." dedi.