HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Dışişleri Bakanı Fidan: "Uzlaşma sağlanırsa bugün Gazze'de ateşkes olacak"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan terör örgütü SDG'ye net mesaj vererek, "SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor" dedi. Gazze'de ateşkes müzakereleriyle ilgili olarak da, "Gazze planında 4 madde üzerinde müzakereler sürüyor. Uzlaşı çıkması durumunda bugün Gazze'de ateşkes sağlanır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan: "Uzlaşma sağlanırsa bugün Gazze'de ateşkes olacak"
Mustafa Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye ve Gazze meseleleriyle ilgili önemli mesajlar veren Bakan Fidan, uzlaşı sağlanması durumunda Gazze'de bugün ateşkes ilan edilebileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Fidan: "Uzlaşma sağlanırsa bugün Gazze de ateşkes olacak" 1

İKİ BAKANDAN ORTAK MESAJ: "SDG, DEAŞ'LA MÜCADELE ADI ALTINDA BÖLÜCÜLÜK YAPIYOR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "DEAŞ ile mücadele kisvesi altında, bölücü bir gündem takip eden SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan: "Uzlaşma sağlanırsa bugün Gazze de ateşkes olacak" 2

"SDG'NİN TAKİYE YAPMAMASI GEREKİYOR"

İki bakan, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan terör örgütü SDG'ye net mesaj verdi. DEAŞ ile mücadele kisvesi altında, bölücü bir gündem takip eden SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, "SDG'nin takiye yapmaması gerekiyor." dedi. Öte yandan Fidan, Mısır'da müzakerelerin sürdüğünü ve uzlaşı çıkması durumunda bugün Gazze'de ateşkesin sağlanacağını belirterek, "Gazze planında 4 madde üzerinde müzakereler sürüyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan: "Uzlaşma sağlanırsa bugün Gazze de ateşkes olacak" 3

"YAKINDAN TAKİP ETTİĞİMİZ BİR SÜREÇ. OLURUNA BIRAKAMAYIZ"

Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Suriye'ye hep birlikte yardımcı olmalıyız. Suriye'nin en önemli sorunu İsrail'in saldırganlığı. Tüm taraflar üzerine düşeni yapmalı. Atılacak çok adımlar var. Teknik görüşmeler önümüzdeki dönemde olacak. Yakından takip ettiğimiz bir süreç. Oluruna bırakamayız.

Dışişleri Bakanı Fidan: "Uzlaşma sağlanırsa bugün Gazze de ateşkes olacak" 4

Şam ile istişarelerimizi sürdüreceğiz. ABD, Ürdün başta olmak üzere bizlerin de devrede olduğu bir süreç. Vatandaşları özgür kendi kimlikleriyle müreffeh bir şekilde yaşarken ülkenin genel bütünlüğünün bozulmadığı bir Suriye önemli. Süveyda'daki gelişmeleri bu perspektiften takip ediyoruz. Bizim için de milli güvenlik sorunu.

DEAŞ ile mücadele kisvesi altında, bölücü bir gündem takip eden SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor. SDG'nin takiye yapmaması gerekiyor. Bir başkası için tehdit olmadığını ispat etmeliler.

Dışişleri Bakanı Fidan: "Uzlaşma sağlanırsa bugün Gazze de ateşkes olacak" 5

ŞEYBANİ'DEN SDG'YE "TEK ÜLKE, TEK ORDU, TEK TOPRAK" MESAJI

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, "SDG ile diyalogda" tek ülke, tek ordu ve tek toprağı esas aldıklarını söyledi. İsrail'in saldırgan politikalarına da değinen Suriyeli Bakan Şeybani, "İsrail tehditleri hala güvenliğimizi tehdit ediyor ve topraklarımızda yeni bölgeleri ihlal ediyor." dedi.

08 Ekim 2025
08 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TBMM'den İsrail'e ortak tepki! Tezkere oybirliğiyle kabul edildiTBMM'den İsrail'e ortak tepki! Tezkere oybirliğiyle kabul edildi
Nissibi Köprüsü yakınında erkek cesedi bulunduNissibi Köprüsü yakınında erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
suriye Hakan Fidan Gazze
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.