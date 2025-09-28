Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ı Türkiye'ye davet etti"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ziyaretler son derece dostane, olumlu ve yapıcı geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'ı hem ikili ziyaret için hem de gelecek yıl Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında ülkemize davet ettiler. Görüşmede CAATSA yaptırımları gibi ilişkilerimizi daha da güçlendirmemizin önünde engel teşkil eden sorunların çözülmesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı.

BM'DE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bakan Fidan, bir hafta boyunca BM'de yoğun diplomasi trafiği geçirdiklerini belirtti. Fidan, "Kamuoyunun gözü önünde olmayan yoğun bir diplomasi trafiği var. ABD Başkanı Donald Trump ile İİT ülkelerinin bir araya gelmesi önemli bir toplantıydı" dedi.

Tüm toplantılarda Filistin davasını en güçlü şekilde savunduklarını belirten Bakan Fidan, "ABD Başkanı Donald Trump'la görüşlerimizi paylaştık" dedi.

"TRUMP'I TÜRKİYE'YE DAVET ETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmeye ilişkin Fidan, "ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet ettik. Trump ve Cumhurbaşkanımız küresel konuları da ele aldı. Tabii ki Filistin de konuşuldu. Suriye'deki konular ela alındı. Her iki ülke de Suriye'nin toprak bütünlüğünün konusunda hem fikir. İki ülke arasında NATO'da işbirliğinin artırılması üzerinde duruldu" diye konuştu.

Fidan, CAATSA yaptırımları gibi iki ülke ilişkilerinin önünde engel teşkil eden konuların çözümü için mutabakat sağlandığını söyledi.

"ÖNCELİĞİMİZ GAZZE'DE ATEŞKESİN SAĞLANMASI"

Rekor sayıda ülkenin Filistin'i tanıdığını belirten Fidan, "Filistin Devleti'nin tanınması için 65 bin kişinin hayatını kaybetmesine, 2 milyon kişinin aç bırakılmasına gerek yoktu" dedi.

Fidan, "İkinci aşama tanınan devlet değil, yaşayan ve yaşanan bir devlet oluşması. Bunun için çalışmalar var. Önceliğimiz Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması, insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması" dedi.