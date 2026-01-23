HABER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "SDG, Ankara'nın mesajlarına cevap vermiyor: Suriye'de ateşkes uzayabilir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında 4 günlüğüne başlatılan ve yarın sona erecek olan ateşkes süreciyle ilgili, "Suriye'de ateşkesin bir müddet uzaması gerekebilir" açıklamasını yaptı. Bakan Fidan, SDG lideri Mazlum Abdi ile ilgili, "Abdi sadece mesaj taşıyıcı. Ona verilen talimatları uyguluyor. SDG, Ankara'nın hiçbir mesajına kulak vermiyor. Başkalarının gündemine alet olmamalılar" dedi.

Mustafa Fidan

Suriye'de Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında başlayan 4 günlük ateşkes sürecinin uzayabileceği bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın sona ermesi beklenen ateşkes sürecinin bir süre daha uzayabileceğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "SDG, Ankara nın mesajlarına cevap vermiyor: Suriye de ateşkes uzayabilir" 1

BAKAN FİDAN: "ATEŞKES UZAYABİLİR, ÇATIŞMA OLSUN İSTEMİYORUZ"

Bakan Fidan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Suriye'de ateşkesin bir müddet uzaması gerekebilir. Diplomasi trafiği sürüyor. Biz de içindeyiz. Çatışma olsun istmeiyoruz. Umarım barış süreci başlatılacaktır.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "SDG, Ankara nın mesajlarına cevap vermiyor: Suriye de ateşkes uzayabilir" 2

Terör Örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi

"SDG, ANKARA'YA KULAK VERMİYOR"

SDG lideri Mazlum Abdi hakkında, "Abdi sadece mesaj taşıyıcı. Ona verilen talimatları uyguluyor.

SDG, Ankara'nın hiçbir mesajına kulak vermiyor. Başkalarının gündemine alet olmamalılar."

23 Ocak 2026
23 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

