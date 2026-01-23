Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "SDG, Ankara'nın mesajlarına cevap vermiyor: Suriye'de ateşkes uzayabilir"

Suriye'de Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında başlayan 4 günlük ateşkes sürecinin uzayabileceği bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın sona ermesi beklenen ateşkes sürecinin bir süre daha uzayabileceğini dile getirdi.

BAKAN FİDAN: "ATEŞKES UZAYABİLİR, ÇATIŞMA OLSUN İSTEMİYORUZ"

Bakan Fidan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Suriye'de ateşkesin bir müddet uzaması gerekebilir. Diplomasi trafiği sürüyor. Biz de içindeyiz. Çatışma olsun istmeiyoruz. Umarım barış süreci başlatılacaktır.

"SDG, ANKARA'YA KULAK VERMİYOR"

SDG lideri Mazlum Abdi hakkında, "Abdi sadece mesaj taşıyıcı. Ona verilen talimatları uyguluyor.

SDG, Ankara'nın hiçbir mesajına kulak vermiyor. Başkalarının gündemine alet olmamalılar."