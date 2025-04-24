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Dışişleri Bakanlığı'ndan bazı ülkelere 1915 tepkisi: "Tümüyle reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, bazı ülkelerin yetkililerince 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlar hakkında, "1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bazı ülkelere 1915 tepkisi: "Tümüyle reddediyoruz"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bazı ülkelerin yetkililerince 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlar ve girişimlerin hiçbir hükmü olmadığını vurgulandı.

NORMALLEŞME SÜRECİNİN DESTEKLENMESİ ÇAĞRISI

Açıklamada, "Radikal çevrelerin tarihten husumet çıkarma yönündeki çabalarının teşvik edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor ve Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrımızı yineliyoruz." ifadesi yer aldı.

"HUKUK HİLAFINA YAPILAN AÇIKLAMALARI BÜTÜNÜYLE REDDEDİYORUZ"

Türkiye'nin küresel düzeyde ve bölgesinde daima barış, diyalog, karşılıklı anlayış ve ortak refahın geliştirilmesini savunduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin bu anlayışla, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir şekilde incelenmesi amacıyla arşivlerini açtığını ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önerdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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