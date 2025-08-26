HABER

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki askeri operasyonlarını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki askeri operasyonlarını kınadı. Yapılan açıklamada, "Türkiye, Suriye halkının meşru talepleriyle uyumlu, terörden uzak, güvenli ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruyan bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığının resmi internet hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'in Suriye'de ülkenin toprak bütünlüğünü, birliğini ve egemenliğini ihlal eden ve kapsamı giderek genişleyen askeri operasyonlarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar, Suriye'de ve bölgemizde istikrar ve güvenliği sağlama çabalarını doğrudan hedef almaktadır.

"TÜRKİYE, SURİYE HALKININ MEŞRU TALEPLERİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Bu saldırılara son verilmeli ve Suriye Hükümeti'nin ülke genelinde barış ve huzuru sağlama çabalarına destek sürdürülmelidir. Türkiye, Suriye halkının meşru talepleriyle uyumlu, terörden uzak, güvenli ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruyan bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edecektir" denildi.

26 Ağustos 2025
