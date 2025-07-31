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Dışişleri Bakanlığı'nda kritik 3'lü zirve: Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Yaşar Güler bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara’da Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nda kritik 3'lü zirve: Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Yaşar Güler bir araya geldi
Mustafa Fidan

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ile bakanlıkta görüştüğü bildirildi. Paylaşımda, üçlü görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

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CNN Türk Muhabiri Doğa Başak Öztürk'ün aktardığı bilgiye göre gündem terörsüz Türkiye hedefi ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci oldu.

30 Temmuz 2025
30 Temmuz 2025

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Dışişleri Bakanlığı İbrahim Kalın Hakan Fidan
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