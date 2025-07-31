Dışişleri Bakanlığı'nda kritik 3'lü zirve: Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Yaşar Güler bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ile bakanlıkta görüştüğü bildirildi. Paylaşımda, üçlü görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

İŞTE MASADAKİ KONULAR

CNN Türk Muhabiri Doğa Başak Öztürk'ün aktardığı bilgiye göre gündem terörsüz Türkiye hedefi ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci oldu.

Bakanımız @HakanFidan, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve MİT Başkanımız İbrahim Kalın ile Bakanlığımızda biraraya geldi. pic.twitter.com/5hugflvwJy — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 31, 2025