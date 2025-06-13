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Dışişleri Bakanlığı'nda kritik zirve!

Dışişleri Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi. Toplantıda İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı'nda kritik zirve!
Cansu Akalp

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımaları ele alındı.

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⁠⁠İSRAİL’İN İRAN'DAKİ BİRÇOK KENTİ HEDEF ALAN SALDIRILARI

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

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Hakan Fidan dışişleri bakanı
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