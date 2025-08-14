Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in E1 bölgesine yerleşim yeri planına tepki: "Bu karar uluslararası hukuku hiçe saymaktır"

İsrail'in E2 bölgesinde yeni yerleşim yerleri inşa etmesine yönelik planına Dışişleri Baknalığı'ndan tepki geldi. Yayınlanan mesajda, yerleşim yeri nişa planının onaylanması kınanırken, bu kararın uluslararası hukuku hiçe saymak anlamına geldiği vurgulandı.

"BU KARAR İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ZEMİNİNİ HEDEF ALMAKTADIR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İsrail’in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz. Bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır."