Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki işgali genişletme kararına tepki

İsrail'in Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki açıklama ve hazırlıklarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Netenyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürü.
Uluslararası toplumların İsrail'in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması yalnızca bölgesel değil, küresel barışın da gereğidir.
İsrail'in tüm bölgeyi çatışmaya sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerekmektedir. "