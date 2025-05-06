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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki işgali genişletme kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki yayılmacı işgal politikası genişletmeye yönelik açıklamalara tepki geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Uluslararası toplumların İsrail'in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması yalnızca bölgesel değil, küresel barışın da gereğidir" ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki işgali genişletme kararına tepki
Mustafa Fidan

İsrail'in Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki açıklama ve hazırlıklarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"AYNI YAYILMACI VE TAHRİPKAR ANLAYIŞIN TEZAHÜRÜ"

"Netenyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürü.

Uluslararası toplumların İsrail'in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması yalnızca bölgesel değil, küresel barışın da gereğidir.

"TÜM BÖLGEYİ ÇATIŞMAYA SÜRÜKLEMEYE YÖNELİK..."

İsrail'in tüm bölgeyi çatışmaya sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerekmektedir. "

06 Mayıs 2025
06 Mayıs 2025

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Türkiye Gazze
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