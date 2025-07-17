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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünün değiştirilmesi girişimine tepki

Dışişleri Bakanlığı’ndan, "İsrail tarafından, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasp edilmesine dönük girişimleri reddediyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünün değiştirilmesi girişimine tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Harem-i İbrahim Camii'nin statüsünün değiştirilmesine dair tepki açıklaması geldi.

'ULUSLARARASI TOPLUM TEDBİR ALMALI'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail tarafından, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesine dönük girişimleri reddediyoruz. Uluslararası hukuku ihlal eden ve insani değerlere saldırı niteliği taşıyan bu girişime karşı, UNESCO başta olmak üzere, ilgili BM ajanslarının ve uluslararası toplumun tedbir alması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı uluslararası
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