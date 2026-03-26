Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadeniz'deki tanker saldırısıyla ilgili açıklama: "Ciddi riskler oluşturmaktadır"

Rusya'dan yola çıkan Sierra Leon bayraklı Türk şirketine ait Altura isimli petrol tankerinin, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İnsansız Deniz Aracı (İDA) saldırısına uğradığı ileri sürüldü. Saldırının ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, "Endişeyle karşılıyoruz. Bu ve benzeri saldırılar ciddi riskler oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Mustafa Fidan

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türk işletenli bir ticari gemiye yönelik Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklama yaptı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KARADENİZ'DEKİ SALDIRIYLA İLGİLİ 'ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ' AÇIKLAMASI

Keçeli, "Ham petrol taşıyan ‘ALTURA’ isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli tankere yönelik bugün Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz. Saldırıya ilişkin olarak ilgili kurumlarımız tarafından gerekli inceleme ve teknik müdahaleler yapılmakta olup, gemide bulunan 27 Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir.

"GERELİ TEDBİRLERİ ALMA HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ"

Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen ve uluslararası hukuka aykırı olan bu ve benzeri saldırılar, bölgede can, mal, seyir ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmaktadır. Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesini teminen, ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda ayrıca, ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin korunması amacıyla, uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri alma hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

26 Mart 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Tanker dışişleri bakanı
