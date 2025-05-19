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Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: 'İsrail'in Gazze saldırıları barış girişimlerini zayıflatıyor'

Dışişleri Bakanlığı, “Müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail'in Gazze’deki saldırılarını genişletmesi, huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm girişimleri zayıflatmaktadır. Bu durum, İsrail’in kalıcı bir barışa ulaşma niyetinde olmadığını bir kez daha göstermiştir” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: 'İsrail'in Gazze saldırıları barış girişimlerini zayıflatıyor'

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'de yürüttüğü geniş çaplı kara harekatı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail'in Gazze’deki saldırılarını genişletmesi, huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm girişimleri zayıflatmaktadır. Bu durum, İsrail’in kalıcı bir barışa ulaşma niyetinde olmadığını bir kez daha göstermiştir. Gazze’nin farklı bölgelerinde yürütülen operasyonların derhal sona erdirilmesi, Gazze’ye insani yardımların girişine izin verilmesi ve acil ateşkes sağlanmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz. Bölgesel barış ve güvenliğin tesis edilmesi adına uluslararası toplumun İsrail’e karşı etkili ve kararlı adımlar atması büyük önem arz etmektedir. Uluslararası camiayı hukuki ve insani yükümlülükleri doğrultusunda harekete geçmeye davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İsrail
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